"Ponte la ropa": El confuso detalle tras el topless de Elizabeth Hurley que la actriz de 55 años ha tenido que aclarar

Elizabeth Hurley es una de las mujeres más bellas de Gran Bretaña y a sus 55 años sigue conservando el mismo atractivo con el que cautivó al mundo tras lucir el icónico vestido negro con imperdibles dorados de Versace en 1994.

La actriz es consciente de su físico y suele subir algunas sugerentes imágenes a las redes sociales donde siempre aparece espectacular. Así, tras nevar en Inglaterra, Hurley ha protagonizado unas comentadas imágenes donde aparece en topless vestida solo con unas braguitas y un abrigo: "¿Cómo me podía resistir?", escribía en el post que puedes ver en el vídeo de la noticia.

Pero, tras ver las instantáneas, muchos son los que han criticado a la actriz como es el caso del periodista Piers Morgan quien calificó las fotos de "espeluznantes" en el programa 'Good Morning Britain'

"Sí, se ve fabulosa, pero ¿qué estás haciendo Liz? ¿Un poco de nieve y te quitas el equipo?", empezaba diciendo.

"¿Y quién tomó las fotografías? ¿Tu hijo de 18/19 años? ¿De Verdad? ¿Qué es todo esto? Es lo que llamamos en el negocio, yo lo llamo estar sedienta".

Unas declaraciones que fueron recriminadas por su compañera Susanna Reid: "Le acabo de decir a Piers que no puede acusar a otras personas de tener sed cuando estás en la televisión nacional, ten al menos dos columnas, tienes sed de atención", le recriminaba.

"No, significa que otras personas tienen sed de mí", volvía decir Piers, a lo que ella respondió: "Bueno, te diré una cosa, ¡mucha gente tendrá sed de esto!' '¿Cuando las mujeres pasan de los 50 ya no se les permite enseñar su cuerpo?".

"Sí, se ve muy bien, pero también vamos, por el amor de Dios, tienes 55 años. Ponte la ropa. Ella tiene mi edad. Lo primero que pensé cuando llegó la nieve no fue salir corriendo, desnudarme y publicarlo en las redes sociales", continuaba criticando el presentador.

Este fue solo uno de los debates que han generado las imágenes donde muchos medios apuntaban que su hijo, Damian Hurley, de 18 años fue quien le hizo las fotos. Una especulación que se basa en unas declaraciones pasadas donde Elizabeth confirmó que su hijo que estudia fotografía era quien le hacía algunas de sus sesiones fotográficas más sexys.

Pero en este caso no ha sido así y la intérprete ha publicado un mensaje en Twitter donde revela que la autora de las fotos era realmente su madre de 80 años: "Estoy lejos de sugerir que los tabloides confundan sus hechos, pero estas fotos fueron tomadas por mi madre de 80 años. No estoy del todo seguro de si eso tranquiliza las mentes o no".

Una afirmación que ha vuelto a crear otra polémica. En este caso la modelo y presentadora Ulrika Jonsson criticaba que alguien de su familia fuese quien le haya podido hacer esas fotos.

"No hay duda al respecto. Liz Hurley luce loca. A los 55 años", empezaba diciendo en su columna en The Sun. "Lo que encuentro profundamente incómodo sobre las fotos más recientes que ha publicado de sí misma en topless en la nieve, es que las fotos las hiciera su madre de 80 años".

"Es como pedirle a mi familia cercana que capture mi lado sexy; consiénteme como una criatura sexual o, Dios no lo quiera, está a un simple susurro de pedirles que sean testigos de un momento íntimo".

