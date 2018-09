El polémico vídeo viral donde Lindsay Lohan intenta separar a dos niños refugiados de sus padres

No es la primera vez que Linsay Lohan protagoniza algún que otro escándalo y se vuelve viral. Este sábado la actriz ha sido 'Trending Topic' en Twitter por mostrar en directo a través de su cuenta de Instagram su intento de separar a dos niños de sus padres refugiados al creer que estaban traficando con los pequeños.

La actriz acababa de salir de una discoteca cuando ve a una familia de refugiados sirios y decide bajarse del coche. Al principio la convesración empieza bien pero finalmente Lindsay acaba perdiendo los papales: "Contadme vuestra historia para que pueda ayudaros ¿Qué necesitáis?".

En el vídeo, que aunque es de baja calidad se pueden apreciar los movimientos y las palabras, se ve cómo la intérprete se acerca a los padres con dos niños sentados en una acera bajo una cornisa. Entonces la actriz les ofrece llevarse a los niños a un hotel para vean unas películas, a la vez que les insiste en que los niños no deberían estar "en la calle".

Sin embargo, a la familia no les convence mucho la propuesta de la actriz y acaban negándose. Lindsay no se lo toma demasiado bien y su actitud se tensa: "No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo". "Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo. Luego ya volverán", le decía a los padres.

Los padres no ceden y la actriz continúa presionando cada vez más enfadada: "Soy italoirladensa. Hablo ruso y árabe". Ante su insistencia, la familia decide levantarse, coger sus cosas y andar en dirección contraria a la actriz. Al mismo tiempo, Lohan les persigue acusándolos de "traficar con niños" y "arruinar la cultura árabe".

"No me iré hasta que no me lleve a los niños. Ahora sé quiénes sois", asegura la protagonista de 'Tú a Londres y yo a California' y 'Chicas Malas'. En un momento dado, la madre de los niños no aguanta más y aparta con su mano el móvil de Lohan para que pare de grabarles. Entonces, se ve a la madre en primer plano y la cámara del móvil perdida, para después apreciar un forcejeo que termina con el móvil en el suelo.

A continuación Lindsay recupera su móvil y entre sollozos asegura que se encuentra "en estado de shock" y que tiene "mucho miedo". Tras 10 minutos el vídeo llega a su fin, dando a lugar a las miles de críticas de sus seguidores que le acusan de un intento de secuestro o de "no respetar a las personas".