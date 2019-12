Robert Pattinson lleva meses preparándose para interpretar a Bruce Wayne, pero han sorprendido sus declaraciones sobre lo que él considera que es Batman. Básicamente, no cree que sea un superhéroe.

En su reciente entrevista con Willie Geist para hablar sobre 'El faro', el actor habló de cómo vivió la fama con 'Crepúsculo' y de muchos otros temas, entre ellos el de su próximo proyecto para DC.

Willie Geist le comenta: "¿cuándo te llegó el papel, qué pensaste? Quieres ser un superhéroe". "Batman no es un superhéroe", responde Pattinson. "Perdóname, ¿como lo clasificamos entonces?", responde el periodista.

"Es que es raro, siempre lo rechazo. Pienso que "no cuenta, necesitas tener poderes mágicos para ser un superhéroe", contesta el actor sonriendo.

Este es un eterno debate entre los fans de Bruce Wayne, y es que hay quien considera que este personaje de cómic no es más que un millonario con ansias de venganza y 'muchos juguetes'.

En una entrevista para The New York Times de hace unas semanas Pattinson ya dejó entrever su postura en este debate. "No es un héroe, es un personaje complicado. No creo que pueda interpretar nunca a un verdadero héroe, siempre habrá algo que esté un poco mal. Creo que es porque tengo un ojo más pequeño que otro".

