La polémica respuesta del hijo de Tom Hanks, Chet, tras declararse anti-vacunas del COVID-19

Chet Hanks es uno de los hijos más polémicos del actor galardonado con el Oscar Tom Hanks. Chet se ha visto envuelto en numerosos revuelos, entre las que se encuentran su adicción a las drogas, por el que tuvo que acudir a rehabilitación antes de que naciera su hija.

Pero esto no es todo, hace poco salía a la luz las demandas que se habían interpuesto tanto él como su ex-pareja Kiana Parker por agresión verbal. El caso continúa a día de hoy sin tener una visión clara de lo sucedido.

Y, ahora, Chet ha entrado en una nueva polémica y se une a los negacionistas de la vacuna contra el COVID-19. Esta es una decisión que sorprende ya que sus padres, Tom Hanks y Rita Wilson fueron unos de los primeros actores en revelar públicamente que sufrían el virus al poco de estallar la polémica en marzo de 2020.

La respuesta de Chet Hanks a las críticas por su vídeo contra la vacuna del COVID-19

Después de haber reavivado la polémica en cuanto a su persona, Chet Hanks ha querido responder a todos aquellos que le critican por sus palabras en contra de la vacuna. En aquel vídeo que colgó en su cuenta de Instagram, el hijo de Tom Hanks se negaba a ponerse la vacuna y se quejaba de tener que llevar la mascarilla.

Y parece que Chet es consciente del revuelo que se ha causado por ese vídeo y de esta manera, esta vez más relajada, ha querido responder: "Muy bien gente, voy a dejar esto bien claro para vosotros, bien claro, empieza el vídeo.

Y continúa: "Así como vosotros tenéis derecho a estar enfadados conmigo porque dije que no me voy a poner la vacuna, '¡Oh, no puedo creer que dijera eso!' Así como vosotros tenéis el derecho a estar enfadados, yo tengo derecho a no querer ponerme esa mierda. Yo quería, pero mi sistema inmunológico me ha dicho que estoy bien, no necesita ser manipulado"

"Vamos a ser realistas, el 99% de vosotros no usaría un champú que esté aprobado por la FDA, pero estáis dispuestos a recibir una inyección experimental por parte del gobierno. Muy bien, hay más evidencias de la existencia de OVNIS a que la vacuna sea buena para nuestra salud", termina explicando.

