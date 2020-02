¿Ha plagiado 'Ghost in the Shell' a 'Aeon Flux' en el nuevo póster? Juzga tú mismo

Hasta marzo de 2017 no podremos saber si las semejanzas entre el póster de 'Ghost in the Shell' y 'Aeon Flux', protagonizada por Charlize Theron, son una mera anécdota o van más allá.

Tras publicarse el primer póster y tráiler de la adaptación al cine del anime, algunos tuiteros han observado las semejanzas entre el cartel de la película y el de 'Aeon Flux'. Compara los dos y saca tus propias conclusiones.

'Ghost in the shell' narra la historia de the Major (Scarlett Johansson), un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9.

Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.