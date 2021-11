Las pistas que indican que Barry Keoghan ('Eternals') será el Joker en 'The Batman'

En agosto del año 2020 Warner Bros y DC Films ya anunciaron la participación del actor Barry Keoghan en la nueva película 'The Batman' de Matt Reeves, cuando lanzaron un adelanto de la película en DC FanDome. Tal y como revelaron, Keoghan daría vida al oficial Stanley Merkel. Sin embargo, su papel podría ser mucho más importante, tal y como ha revelado por accidente un miembro de la familia de Keoghan.

Revelado por error

Ha sido Eric, el hermano de la estrella de 'Eternals' quien ha filtrado por error en las redes sociales la posible confirmación de que Barry Keoghan es el nuevo Joker. Lo hizo vía Twitter, en una publicación que ha sido eliminada tras el revuelo. Decía así: "Así que por fin ha salido que mi hermano interpretará al JOKER en el nuevo 'Batman Unreal Stuff'".

Pero no es la primera vez que sale este rumor. La primera vez que el nombre de Barry Keoghan apareció ligado a este villano fue cuando la cuenta de rumores y cotilleos Deuxmoi compartió una publicación en su historia de Instagram que decía: "Tengo información que realmente revolucionará internet. Y es 100% cierto. Barry Keoghan será el Joker en la nueva película 'The Batman'. De nada por esta exclusiva". Así lo confirmaba el medio Culture Crave: "El hermano de Barry Keoghan estropeó por accidente la revelación de The Joker".

El propio actor subió una foto suya en el set de rodaje 'The Batman' el pasado mes de abril.

¿Los papeles podrían estar relacionados?

Esta nueva información no se contradice necesariamente con el anuncio de Warner Bros y DC Films. El personaje de oficial Stanley Merkel es un tanto misterioso en DC Comics y suele aparecer con el rostro oculto. Y lo que es más importante, que el Joker se haga pasar por un oficial de policía no es nada nuevo: El Joker de Heath Ledger se hizo pasar por un oficial de policía en un intento de asesinar al alcalde de Gotham, en Batman: El Caballero Oscuro.

Heath Ledger como el Joker | DC Films

Otro factor importante es que en todos los avances y tráilers publicados no aparece Barry Keoghan prácticamente en ningún momento. Por el momento, nadie ha confirmado o desmentido esta información.

