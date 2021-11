La pista definitiva que demostraría que Tobey Maguire aparece en 'SpiderMan: Sin camino a casa'

El próximo 16 de diciembre se estrena por fin 'SpiderMan: No way Home'. una de las películas que más expectación está creando. Y es que los fans están deseando descubrir si todas las teorías sobre el "Spiderverso" son ciertas o no. La posibilidad de que esta entrega reúna a los anteriores actores que dieron vida a Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield sigue siendo una posibilidad no tan descabellada. Sobre todo ahora que un fan ha encontrado una nueva pista en el lugar más insospechado: un producto para perros.

La noticia se conoció gracias a un usuario de Twitter, que compró un producto de merchandising oficial de 'SpiderMan: Sin camino a casa' en colaboración con BarkBox, una compañía que vende productos para perro. En el envoltorio, se puede ver una imagen del SpiderMan de Tom Holland, y en el fondo, unos recortes de periódicos que pertenecen a la película SpiderMan de 2002. Sin embargo, el fan descubrió que en una esquina, aparece la cabeza del SpiderMan de Tobey Maguire. ¿Cómo se ha podido colar dentro de una promoción oficial si no apareciera en la película?

El fan lo compartió a través de su cuenta de Twitter diciendo "Hola, BarkBox. Veo algo..." y adjuntó las pruebas que arrojan nuevas pistas. Una serie de fotos y también un vídeo que demostraría la teoría del "Spiderverso".

Como no podía ser de otra forma, esto revolucionó la red social. Para algunos fans esta es la prueba definitiva de que en la próxima película se reunirán los anteriores actores de SpiderMan.

Se reavivan los rumores

Esta nueva pista ha servido para reavivar los rumores y las teorías que tomaron fuerza tras el estreno del segundo tráiler en el que aparecen imágenes sospechosas en las que parece que el resto de SpiderMan han sido borrados.

Por el momento y parece ser que hasta la fecha de estreno no tendremos una respuesta fiable, ya que los actores siguen negando todas las teorías.

