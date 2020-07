'Piratas del Caribe 6': Esto es todo lo que sabemos sobre la próxima película de la franquicia de Disney

Johnny Depp es el protagonista indiscutible de la saga de películas de Disney 'Piratas del Caribe', siendo uno de los principales atractivos de la misma desde sus inicios. Sin embargo, la polémica en la que se vio envuelto tras las acusaciones de su exmujer Amber Heard, hizo que la directiva tomase la decisión de no incluirlo entre el reparto del siguiente proyecto con su mítico personaje de Jack Sparrow.

Mientras tanto, Disney, que ya había trabajado sobre las distintas ideas que podrían componer la quinta y sexta película de la saga cuando salió 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' en 2011, empezó a mostrar interés por algunas actrices que podrían protagonizar esta sexta entrega y dar un giro en la trama.

Las actrices por las que ha ido optando la compañía al menos en principio fueron Karen Gillan, de 'Guardianes de la Galaxia', Emma Watson, de la saga de '[[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/se-estrena/harry-potter/|||Harry Potter]]', e incluso se barajó a Zac Efron en una versión de Jack Sparrow de joven, hasta que llegaron a la idea final de contratar a Margot Robbie junto a la guionista de 'Aves de presa' en la que ambas trabajaron.

También se ha hablado de la posibilidad de que Orlando Bloom vuelva a encarnar a Will Turner, después de que se le viera en su faceta como nuevo guardián de los mares en el Holandés Errante.

La elección de guionistas que trabajarían en la película también ha ido cambiando con el tiempo, teniendo en mente en un principio a Rhett Reese y Paul Wernick ('Deadpool'), para pasar después a pensar en Craig Mazin ('Chernobyl') y Ted Elliott, el cual trabajó en 'Piratas del Caribe' de la 1 a la 4. Pero parece que finalmente le han querido dar otro enfoque y han añadido a Christina Hodson ('Aves de presa').

No obstante, es complicado saber con seguridad si Depp finalmente tendrá un papel en esta entrega o si lo tendrá en absoluto, puesto que el guion aún no ha sido escrito y no se sabe cuál será el resultado final. Lo que sí se filtró de la película es que la intención que tienen respecto a ella es que no tenga continuidad con las anteriores, pero sin guion definitivo sobre la mesa, cualquier cosa puede pasar.

Y por otro lado está el 'teaser' al final de la anterior película 'Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos', en el que salía Davy Jones (Bill Nighy) en la habitación de Will y Elizabeth (Keira Knightley) para desaparecer dejando un rastro que hacía pensar que este personaje volvería a ser el villano de la próxima película.

Teniendo en cuenta todo esto y sabiendo de antemano lo que les cuesta llegar a producir estas películas, podemos esperar que su estreno llegue aproximadamente en 2023 y tendremos que seguir a la espera de nuevas noticias que confirmen su trama, el papel de Johnny y el resto de reparto.

