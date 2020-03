'La piel que habito' y Alberto Iglesias, nominados españoles en los BAFTA

El director de cine Pedro Almodóvar opta, con su película 'La piel que habito', a ganar un BAFTA en una gala que se celebrará en Londres el 12 de febrero. Tras no haber obtenido su octavo Globo de Oro, el director manchego competirá con la película iraní 'Una separación', para conseguir lo que será su cuarta estatuilla.

La Academia Británica de Cine dio a conocer hoy los candidatos a los BAFTA, entre los que se encuentran el actor George Clooney como mejor actor por 'Los descendientes' y Meryl Streep que aspira a una estatuilla como mejor actriz por 'La dama de hierro'.



Entre las candidatas a mejor película figuran 'The Artist', 'Los descendientes', 'Drive', 'Criadas y señoras' y 'El topo', según las nominaciones dadas a conocer en la sede de la Academia británica por los actores Daniel Radcliffe y Holliday Grainer.



La cinta muda 'The Artist', que cuenta con 12 candidaturas a los BAFTA, ha sido distinguida en EEUU con dos Globos de Oro a la mejor comedia y al mejor actor (Jean Dujardin).

Streep, cuya interpretación de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher en 'La dama de hierro' le valió un Globo de Oro, compite en los Bafta con Bérénice Bejo por 'The Artist'; Michelle Williams por 'My Week with Marilyn'; Tilda Swinton por 'Tenemos que hablar de Kevin', y Viola Davis por 'Criadas y señoras'.



Clooney, que ha ganado un Globo de Oro por 'Los descendientes', compite a un BAFTA con Brad Pitt por 'Moneyball: Rompiendo las reglas'; Gary Oldman por 'El topo'; Jean Dujardin por 'The Artist' y Michael Fassbender por 'Shame'.



Martin Scorsese, que acaba de obtener un Globo de Oro, es candidato a un BAFTA como mejor director por su película 'Hugo'. Aspiran también a la mejor dirección Michel Hazanavicius por 'The Artist'; Winding Refn por 'Drive'; Tomas Alfredson por 'El topo' y Lynne Ramsay por 'We need to talk about Kevin'.



En la categoría de mejor filme animado, figura como candidata la película de Steven Spielberg, 'Las aventuras de Tintin: El secreto del unicornio''; junto a la de Sarah Smith, 'Arthur Christmas: Operación regalo' y la de Gore Verbinski, 'Rango'.