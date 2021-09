"Es Photoshop": Andrew Garfield echa por tierra su posible aparición en 'SpiderMan: Sin camino a casa'

'SpiderMan: Sin camino a casa' es el gran evento que espera dentro del MCU con el regreso de muchos villanos clásicos de la saga del Hombre Araña. El tráiler de la película tercera película de Tom Holland desveló la locura que se va a formar en el multiverso y los fans no pueden esperar a que se estrene la cinta en diciembre. A pesar de aumentar las ganas de todos los seguidores de SpiderMan ese tráiler tuvo dos grandes ausencias que ninguno ha pasado por alto. Hablamos de Tobey Maguire y Andrew Garfield que en el pasado dieron vida en la gran pantalla al trepa muros.

Por el momento no se sabe si aparecerán finalmente en la película y mientras Tobey Maguire no se pronuncia al respecto manteniendo vivas las esperanzas, Andrew Garfield es más tajante. Durante una entrevista en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor estaba haciendo promoción sobre su nueva película 'The Eyes of Tammy Faye'. Pero Jimmy Fallon no ha podido resistirse a preguntarle sobre la nueva filtración de 'SpiderMan: Sin camino a casa'.

Esta semana se ha mostrado una foto en la que aparecen Tobey Maguire y Andrew Garfield en el set de 'SpiderMan: Sin camino a casa'. Cuando Jimmy Fallon le pregunta sobre la foto que se ha filtrado del rodaje el actor ha respondido: "No estoy seguro de eso".

"He escuchado algo al respecto, he visto la foto y tengo que decir que es Photoshop. ¡Estoy intentando mantener las expectaciones bajas. Si al final me quieren llamar en el último momento, ya sabes, a última hora aquí estoy con mi chándal", explica Andrew.

Finalmente cuenta las ganas que tiene para ver la tercera entrega: "He visto el tráiler y estoy muy emocionad. Creo que Tom Holland es el Peter Parker y el SpiderMan perfecto, así que estoy muy emocionado. Ahora puedo ser simplemente un fan más, algo que prefiero, poder ser parte de la audiencia y decir, 'Sí, la has cagado tío, no has podido hacerlo tan bien como deberías, ¿verdad?' Suelo ser el tío que dice, 'La verdad es que no me gusta mucho el traje... Llego a ser esa persona que es tan divertida'".

