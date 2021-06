La petición de Will Smith a sus fans tras ver su cara de sufrimiento entrenando

Después de declarar el pasado mes de mayo que estaba en la "peor forma física" de su vida tras la pandemia, Will Smith empezó a trabajar duro para someterse a una importante transformación.

Así, desde entonces ha estado sometiéndose a duras sesiones de entrenamiento con las que alcanzar el objetivo que se ha marcado. Pero, como suele ser habitual en él, Will Smith nunca pierde el sentido del humor y durante una de sus últimas jornadas de gimnasio ha publicado una foto en Instagram donde dice: "Por favor, no utilicéis esta foto para hacerme Photoshop en situaciones precarias", comenta mientras lo vemos realizando levantamientos de piernas con pesas con un balón medicinal entre los pies y una cara poco favorecedora.

El actor manifestó que la pandemia hizo que subiera de peso y comiera algunas cosas que no están dentro de su dieta: "No más muffins de medianoche. ¡Me pondré en la mejor forma de mi vida!", dijo. Es por eso que a través de sus redes sociales Will Smith comparte sus cargadas rutinas de ejercicio, los consejos y regaños de su entrenador, todo esto para dar a conocer a sus fans que muy pronto estará mejor que nunca.

Recientemente también lo pudimos ver a través de Instagram intentando levantar un neumático que no consiguió: "Está atornillado al suelo", mencionaba mientras observaba como su entrenador sí lo conseguía.

El nuevo proyecto audiovisual de Will Smith

El actor anunció su nuevo proyecto audiovisual que está muy relacionado con esos "kilos de más". Y es que Will está documentando su transformación física para una nueva serie original de YouTube que llevará a los espectadores a lo largo de su viaje por la salud y el estado físico.

El proyecto se llamará 'La mejor forma de mi vida', y aunque su estreno está planeado para 2022, el intérprete ya ha dado un pequeño adelanto.

Según un comunicado que recoge el medio 'People', "La serie documental de seis partes seguirá a Smith desafiándose a sí mismo para mejorar todos los aspectos de su estado físico, desde la agilidad hasta la potencia, la recuperación y más, formando equipo con invitados, incluidos atletas profesionales, científicos y expertos, y los principales creadores de YouTube".

