'LET IT BE'

'LET IT BE' Peter Jackson dirigirá un documental sobre el misterioso último disco de Los Beatles El director de sagas tan icónicas como 'El señor de los Anillos' o 'El Hobbit' se sumerge en la historia de Los Beatles para arrojar luz sobre una época llena de mitos. En el documental de Peter Jackson habrá imágenes inéditas de la grabación de su último disco.