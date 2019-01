Peter Farrelly, director de 'Algo pasa con Mary', pide perdón a Cameron Diaz por enseñarle el pene

Peter Farrelly es el director de 'Green Book', la película que ganó el Globo de Oro a la Mejor Comedia en los últimos premios. 21 años después del estreno 'Algo pasa con Mary', Farrelly se ha visto obligado a disculparse por los presuntos actos de exhibicionismo cometidos durante los años 90 ante varios compañeros de trabajo. Como le pasó con Cameron Diaz, protagonista de la película.

Toda la polémica comenzó con un artículo que se publicó en 1998 en la revista Newsweek, con motivo del estreno de 'Algo pasa con Mary'. En la publicación, Peter Farrelly alardeaba de mostrar sus partes íntimas a la menor ocasión a lo que el autor del reportaje le pregunta si Cameron Diaz se vio obligada a visualizar la situación. "No, lo hicimos antes de que aceptara el papel", respondió él.

Acto seguido, el periodista le preguntó si él se arriesgó a que Diaz rechazara el papel, "Por supuesto, así fue como conseguimos que aceptara". Según el artículo, Diaz se tomó el incidiente con humor: "Cuando un director te enseña la chorra nada más conocerte, debes reconocer su genio creativo".

Sin embargo, Peter Farrelly se ha visto obligado a disculparse mediante un comunicado en The Wrap: "Es cierto. Yo era un idiota. Hice eso hace décadas y pensé que estaba siendo gracioso, pero la verdad es que ahora me da vergüenza y me resulta bochornoso. Lo siento mucho".