Halle Berry está pasando la cuarentena en casa junto a sus dos hijos, Nahla, que tiene 12 años y Maceo, de 6. En una videollamada para Entertainment Tonight la actriz ha confesado que no está llevando del todo bien lo de darles clase.

"Es una pesadilla para mí. Una pesadilla. Esto es como un simulacro de semestre. Realmente no están aprendiendo nada y es difícil. Tengo un hijo de 6 años, y lo que aprendí es que cuando los niños de 6 años ven a otros niños de 6 años haciendo cosas, entonces las hacen ellos. Se sientan y comen porque hay otros 25 que lo hacen. Se quedan en sus pupitres y colorean porque hay otros 25 que lo hacen", explica la actriz.

"En casa no hay 25 niños más haciendo cosas. Por lo tanto, para que se concentren y se den cuenta de que están en el colegio, realmente ha sido un desafío", termina diciendo.

La actriz de 'John Wick 3' ha disfrutado sin embargo mucho de estos días junto a sus hijos: "hemos aprovechado el tiempo cuando no están con cosas del colegio. Cuando no estoy con el látigo para las clases, tenemos mucho tiempo en familia, tiempo de vinculación que no solemos tener, así que tiene un lado positivo". ¡Así que parece que Chris Hemsworth no es el único!

