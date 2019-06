"Atrozmente perturbadora": Jordan Peele habla de la película que te va a aterrorizar este verano, 'Midsommar'

"¿Quién mejor para entrevistar a un aclamado director sobre su esperadísima segunda película después de un gran debut que Jordan Peele?". Así se presenta el reportaje que recoge EW sobre Ari Aster, director de 'Hereditary' que ahora presenta 'Midsommar', y el exitoso director de 'Déjame salir' y 'Nosotros'.

El cuento terrorífico de 'Midsommar' llega a los cines el 3 de julio protagonizada por Florence Pugh y Jack Reynor, y sus primeros adelantos no han dejado indiferentes a los fans del terror.

Y para seguir subiendo el hype, Peele ha revelado qué le dijo a Aster cuando vio la película.

"Creo que has hecho el film de terror más idílico de todos los tiempos. Cuando terminó, me encontré pensando en el acto final en plan, 'hostia puta'. Esto tiene una de las imágenes más atrozmente perturbadoras que he visto nunca en una película, y aun así lo he experimentado con la boca abierta y los ojos desorbitados".

¿Necesitas más expectativas? Aquí tienes la sinopsis.

Una pareja americana que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una remota aldea de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

