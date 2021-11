El personaje de 'Harry Potter' al que le prohibieron hablar en toda la película debido a esta estricta regla

Cuando Chris Columbus firmó para dirigir 'Harry Potter y la piedra filosofal', el director aceptó un mandato de J.K. Rowling que decía que sólo podrían protagonizar las cintas de la franquicia actores que fueran británicos. Esta regla de "sólo británicos" impidió que actores de otros orígenes formaran parte de la franquicia pese a ser muy demandados.

Robin Williams fue rechazado dos veces por ser de origen americano. La directora de casting Janet Hircheson le confesó a Huffington Post: "La regla de 'sólo británicos' era tan importante que incluso se rechazó a Robin Williams para interpretar a Hagrid… Robin había llamado [a Columbus] porque realmente quería estar en la película, pero sólo contratarían a británicos, y una vez que dijo que no a Robin, no iba a decir que sí a nadie más, eso es seguro. No podía ser".

El actor volvió a intentar formar parte del reparto, esta vez para el rol de Lupin en 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban'. Por mucho que Williams lo intentara, la regla no se lo permitió: "Robin habría sido brillante. Habría sido una interpretación diferente – creo que David Thewlis estuvo genial -, pero Robin Williams habría sido brillante. Jo Rowling y yo nos dijimos cuando nos conocimos: 'Mira, queremos que este reparto sea 100% británico'. Y, por cierto, me ceñí a eso", admite el director.

Sin embargo, parece que se hizo una única excepción de esta estricta regla. La hija americana de Columbus, Eleanor Columbus, consiguió el papel de Susan Bones en 'Harry Potter y la piedra filosofal'. En declaraciones a Insider, el director ha recordado cómo a su hija se le prohibió hablar en la película porque no era británica. Bones es una de las primeras estudiantes que se pone el Sombrero Seleccionador en la primera cinta de la saga.

"Trabajó unos 80 días. Pero nunca habló porque ya sabes que la regla era que si no eras británico, no podías hablar", añade Columbus.

Eleanor Colombus en 'Harry Potter y la piedra filosofal' | Warner Bros

El aniversario de 'Harry Potter y la piedra filosofal'

El próximo 12 de noviembre los fans de la saga de magia podrán disfrutar del 20 aniversario de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' de la mejor manera posible. La película volverá a las salas de cines españolas durante esa fecha. Esto supondrá una oportunidad única para reencontrarse con los jovencísimos estudiantes de Hogwarts.

Al acercarse la fecha del aniversario Chris Columbus, el director de las dos primeras películas de la franquicia ('Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Harry Potter y la cámara secreta'), ha declarado que no está a favor de rehacer las películas clásicas porque "no tiene sentido". En una conversación con Collider el cineasta ha dicho: "En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo".

"No tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haz algo original, porque necesitamos material más original. Entonces, no tiene sentido", explica.

Sin embargo, aunque el director se niega a que haya remakes de la ficción mágica, sí que ha confesado que le encantaría dirigir 'Harry Potter y el legado maldito', y reunir a los tres protagonistas de nuevo, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

"Me encantaría dirigir 'Harry Potter y el legado maldito'. Es una gran obra y los niños tienen realmente la edad adecuada para interpretar esos papeles. Es una pequeña fantasía mía", admite a Variety. Habrá que ver si esta historia, que narra la vida de Harry 19 años después, acaba saliendo a la luz ya que sería todo un regalo para los fans.

