El personaje de 'Fast and Furious' que ha debutado en la dirección

La vimos obedecer las órdenes del mismísimo Dwayne 'The Rock' Johnson en 'Fast and Furious 5', para pasar a convertirse en el referente español de la saga. Tras la última entrega parece que no volveremos a verla más, aunque en este universo de coches tuneados todo es posible. Ahora bien, el futuro de Elsa Pataky podría tomar un rumbo mucho más artístico. La silla del director le ha parecido bastante cómoda, por lo que quién sabe si estamos ante los primeros pasos de una futura directora de Hollywood.

"Llevo tiempo deseando ponerme también detrás de la cámara, porque es un trabajo muy creativo en el que aportas mucho de ti mismo. Así que cuando Gioseppo me lo propuso no dudé en aceptarlo", afirma la actriz en referencia a su obra 'Emotions'. Este fashion film para la marca de zapatos Gioseppo, que ella misma dirige y protagoniza, ha sido realizado en compañía de su propio hermano, Cristian Prieto, el cual participa también en la producción de la esperada 'Thor: Ragnarok', de su maridísimo Chris Hemsworth.

El spot ha sido publicado en la cuenta de Instagram de la actriz, la cual se siente orgullosa del resultado. ¿Qué os parece a vosotros?