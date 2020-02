El perfecto homenaje al legado de Robin Williams que te has perdido en 'Once Upon A Time'

El gran Robin Williams nos dejó hace ya dos años y su repentina muerte conmocionó al mundo entero. Uno de sus papeles más icónicos fue siempre haber puesto la voz (y personalidad) al excéntrico Genio de la lámpara en el clásico Disney 'Aladdín'.

En 'Once Upon A Time', que se encuentra ya en su sexta temporada, (de la cual a partir de aquí te encontrarás spoilers si no la has visto), ya tuvimos ocasión hace años de ver una trama en la que el Genio estaba envuelto.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado para los habitantes de Storybrooke desde entonces, y en la actualidad los capítulos emitidos en Estados Unidos tratan una nueva historia con Aladdín y Jasmín como protagonistas. Aunque ha habido muchas especulaciones de si el Genio se uniría a esta trama (ya fuera de nuevo en forma de Giancarlo Esposito o con una nueva elección de cast), no ha sido hasta esta semana cuando 'OUAT' ha resuelto el misterio de la mejor forma imaginable.

Aladdín y Jasmín en 'Once Upon A Time' | ABC

Aladdín y Jasmín, que intentan por todos los medios poder volver a Agrabah, consiguen la lámpara del Genio para ayudarles en los planes, pero se ven decepcionados al descubrir que la lámpara ya no contiene ningún Genio. En un heroico gesto de sacrificio (marca de la casa en la serie) Aladdín decide salvar a Jasmín poniéndose él mismo las cadenas mágicas, convirtiéndose en el nuevo prisionero de la lámpara, con estas emotivas palabras que podríamos entender como un precioso homenaje a la estrella de Hollywood Robin Williams:

"Conocí a un Genio muy bueno una vez, y ahora es libre desde hace un tiempo. Espero poder ser como él".

¿Os suena?