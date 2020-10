"De pequeña siempre lo supe": Rebel Wilson habla sobre el gran sueño que ha conseguido en su vida con un importante mensaje

Rebel Wilson compartió con el mundo su decisión de hacer cambios en su vida este 2020, llamándolo 'El año del cambio'. La actriz australiana se puso como objetivo tener un estilo de vida más sano y deportista y se marcó un peso ideal al que 10 meses después ya ha llegado, perdiendo más de 20 kg.

La protagonista de 'Dando la nota' aseguró que parte de esta decisión había estado motivada por su carrera, pues quería ser algo más que el recurso cómico en sus papeles y ser tomada en serio.

Parece que eso también lo ha conseguido, como reveló recientemente su fichaje para el drama 'The Almond and the Seahorse'. Además, la actriz parece estar muy ilusionada en su nueva relación con el millonario Jacob Bush.

Ahora Rebel ha reflexionado sobre el gran sueño que ha tenido claro desde pequeña y cómo ha conseguido llegar hasta donde está en un importante mensaje dedicado a sus seguidores. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

