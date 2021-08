"Pensaba que me odiaba": Ethan Hawke recuerda su relación con Robin Williams en el rodaje de 'El club de los poetas muertos'

Robin Williams fue uno de los actores en el género de la comedia más grandes de los últimos tiempos y no es de extrañar ya que Williams estaba siempre bromeando, repartiendo alegría allá por donde iba. A pesar de que la comedia era su gran fuerte, también era capaz de adaptarse y nos regaló un papel inolvidable como el profesor John Keating en 'El club de los poetas muertos'

Sin embargo no todos encontraron encantadora la actitud tan bromista que tenía Robin en los rodajes y Ethan Hawke, quien fuera Todd Anderson en 'El club de los poetas muertos' tuvo en su momento una opinión totalmente distinta al respecto: "Pensaba que Robin me odiaba. Tenía la costumbre de hacer un montón de chistes y bromas en el set. A los 18 eso me parecía algo muy irritante. No podía parar y yo no me reí en nada de lo que hizo", cuenta el actor en Daily Mail.

Pero no todo era mal rollo entre los dos y el propio Ethan Hawke recuerda: "Me llamó su agente y me dijo, 'Robin Williams dice que lo vas a hacer muy bien'. Había una escena en la película en la que me hacía levantarme de forma espontánea para inventarme un poema delante de toda la clase".

"Hizo un chiste al final de la escena, diciendo que me encontraba intimidante, pensé que era un chiste pero conforme me hago mayor, me doy cuenta de que hay algo intimidante en la seriedad de las personas jóvenes, su intensidad. Es intimidante ser la persona que creen que eres. Robin lo fue para mí", termina Hawke.

Ethan Hawke y sus nuevos proyectos

Ethan Hawke es un actor sobrevio y no es de extrañar que haya sido nominado en hasta cuatro ocasiones al Oscar. A día de hoy se encuentra involucrado en unas cuantas películas de grandes directores como Robert Eaggers, con quien trabaja para la nueva cinta 'The Northman'. Además también está preparando 'The Black Phone' con Scott Derrickson o ha estado en 'Zeros and Ones' de Abel Ferrara.

