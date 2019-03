Penélope Cruz no producirá en España: "Se han manipulado mis palabras"

"Aunque no suelo mandar notas para aclarar ni rectificar nada, en esta ocasión no voy a dejarlo pasar. La crisis en nuestro país es un tema demasiado serio y grave como para dejar que se malinterpreten o manipulen mis palabras con el fin de fabricar titulares frívolos". Así arranca el comunicado que ha enviado Penélope Cruz de madrugada a los medios españoles, después de que éstos se hicieran eco de la entrevista concedida por la actriz a 'La Stampa'.

Según Cruz, lo que ella declaró tiene poco que ver con el titular "Produciré un par de películas al año en España para dar trabajo a cientos de personas", una frase que, afirma, "encierra un tono prepotente y que nada tiene que ver con lo que yo quise expresar".

"Las declaraciones manipuladas encierran un tono prepotente"

"Por supuesto que he manifestado mi preocupacion por la crisis en nuestro país. También por el futuro del cine español. Y sí que he hablado de que ojalá mi situación sirviera, por ejemplo, para animar a que se eligiera España para rodar determinadas coproducciones o para impulsar o incluso coproducir algún proyecto, como el que llevo años intentando sacar adelante".

La actriz denuncia además que se han "manipulado" sus respuestas sobre otros temas, "incluida la situación del paro en España, lo cual me parece especialmente grave. No es la primera vez que se distorsiona una entrevista mía con el único fin de crear polémica y vender más, pero tratándose de temas tan serios, no quería dejarlo sin aclarar", concluye Cruz.