Penélope Cruz ejerciendo de prostituta en 'A Roma con amor'

Es, sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas de este año. Además del tráiler, vamos recibiendo pequeños clips que suponen avances en la trama que Woody Allen ha creado para su nuevo trabajo 'A Roma con amor'.

Si hace unos días veíamos a Roberto Benigni siendo [[LINK:INTERNO|||20120910-NEW-00162-false|||infiel a su mujer]] desbordado por la fama repentina, ahora le toca el turno a Penélope Cruz.

La española será Anna, una prostitua de lujo italiana que ofrece sus servicios en Roma. Se tendrá que hacer pasar por la mujer de uno de los personajes, interpretado por Alessandro Tiberi, y ambos se irán conociendo poco a poco a medida que pasan los días.

En el vídeo vemos como Anna no se anda con rodeos: aborda a su cliente en la primera ocasión que puede. Respecto a esto, a la sinceridad de Anna, Penélope fue clara: "Anna dice todo lo que piensa, no tiene filtro. Es lo opuesto a quien soy yo. Me encanta dar vida a alguien tan libre cada día de su vida".

Una trama muy controvertida

'A Roma con amor' cuenta cuatro historias de varios personajes: un matrimonio que viaja a la ciudad eterna a conocer a sus consuegros (Woody Allen y Judy Davis), un empresario que es confundido con una estrella de cine (Roberto Benigni), un arquitecto que viaja con sus amigos (Alec Baldwin) y unos recién casados (Alessandro Tiberi y Alessandra Mastronardi).

Cuatro historias independientes con un escenario común: Roma, ciudad a la que nos trasladará el director neoyorquino el próximo 21 de septiembre cuando 'A Roma con Amor llegue a los cines españoles.