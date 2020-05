No importa el tiempo que pase, Chris Evans siempre será recordado por encarnar al Capitán América en el Universo Marvel, sin embargo hay otro papel que al parecer persigue al actor.

Se trata del exitoso thriller 'Puñales por la espalda', donde el personaje de Evans, Ransom, se hizo viral por el tipo de jersey de ochos que siempre lucía. Las imágenes del actor luciendo la prenda corrieron como la pólvora por Internet, pero eso le ha pasado factura, como ha confesado en su aparición en el programa de Jimmy Fallon.

"Ya no los puedo llevar. Es una pena. Me encantan esos jerséis, pero ahora cuando los llevo siento que la gente me mira en plan [poniendo los ojos en blanco]. Creo que ya no funciona. Y me encantan esos jerséis. Es mi cosa favorita del invierno...".

