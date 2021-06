¿Pelirrojo y con rizos? La nueva imagen de Timothée Chalamet para 'Bones and All', lo nuevo de Luca Guadagnino

El nuevo proyecto 'Bones and All' sigue adelante, y el rodaje marcha según los esquemas previstos. Este filme está dirigido por Luca Guadagnino, y que cuenta con Timothée Chalamet, que ya coincidieron en 'Call me by Your Name', se pone al frente de una nueva producción, en la que tendrá la tarea adaptar la novela original de Camille DeAngelis.

'Bones and All' nos sitúa en los años 80, y cuenta la historia de Marel Yearly y su viaje a través del país para encontrar a su padre, a quién nunca conoció. Además, durante su viaje, tratará de comprender cual es el motivo que provoca sus impulsos caníbales, en especial con las personas a las que más quiere.

'Bones and All' contará con la superestrella de Hollywood Timothée Chalamet, que no para de aparecer en grandes proyectos, como 'A Rainy Day in New York', 'Mujercitas' o 'The King'.

Timothée participará en el nuevo proyecto de Guadagnino como una de las posibles víctimas de la protagonista, y para la película, el actor ha querido adoptar un nuevo estilo. En esta foto que podéis ver pinchando aquí estrenaba su nuevo look, fardando de pelirrojo.

Un anuncio en medio de la polémica

'Bones and All' se anunció en medio de una polémica que involucraba a Armie Hammer, y es que, si bien parecía que tanto Hammer, como Timothée y también Luca Guadagnino iban a participar en la secuela de 'Call me by your name', parece que esto ya no va a ser posible.

Hammer se ha visto involucrado en una polémica tras la difusión de unos mensajes en los que el actor comentaba unas curiosas fantasías sexuales, relacionadas con mutilar, chupar la sangre y consumir carne de diferentes mujeres.

El anuncio de la película que trata sobre una chica con impulsos caníbales no podía llegar en peor momento.

Seguro que te interesa:

Elizabeth Chambers revela por qué ha estado callada tras las acusaciones de violación de Armie Hammer