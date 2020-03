10 películas que tienes que ver si te ha gustado el remake de 'It'

El cine de terror no tiene fin. Pero no temas, no todo lo que descubrirás en esta lista esta estrictamente relacionado con este género. 'It' nos ha gustado por muchas razones, al igual que estas cintas que no pueden faltar en tu vida. ¿Las habías visto ya?

1. 'Los Goonies'

La referencia de las referencias. 'Los Goonies' se ha convertido en una de las cintas más recordadas de los años 80. El grupo de niños de 'It' nos recuerda tanto a esta película que no dudamos de que el director ha estado revisionando los clásicos de su infancia. Eso sí, todos preferimos a Sloth antes que a Pennywise.

2. 'Bitelchús'

"Bitelchús, Bitelchús, Bitelchús". Repetir este nombre se convirtió en una moda cuando Tim Burton nos trajo a este gran Michel Keaton. Puede que el payaso de Stephen King tenga poco que ver con este divertido fantasma. Pero si Bill Debrough es tan fan de la película como para tener el póster en su habitación, algo tendrá.

3. 'Gremlins'

No necesita presentación. Ni agua, ni sol, ni, por nada del mundo, comida después de las 12. Estas entrañables criaturas (cuando son entrañables, claro) se convirtieron en toda una moda ochentera. Spike y su banda haciendo destrozos por la ciudad al ritmo de los 7 enanitos no sabe de edades. Esperemos que el remake esté a la altura.

4. 'Payasos asesinos del espacio exterior'

Ahora que te gusta todo esto de los payasos asesinos, tenemos que advertirte. Deja de lado tus convicciones. Olvida toda referencia cinéfila. Esta cinta de serie B, apta solo para valientes, te llevará por todo un viaje de bizarradas desmedidas en las que, para cuando llegues al final, te habrás enamorado de ella. Pero para eso hay que llegar al final. Y repetimos. Solo los valientes lo conseguirán.

5. 'Los renegados del diablo'

Rob Zombie no conoce los límites de lo incorrecto. Conocimos a este payaso durante el debut cinematográfico del director en 'La casa de los 1000 cadáveres'. Si sufres con el gore, este no es tu sitio. Pero si tu mente está tan perturbada como la del director, eso significa que has encontrado una película que añadir a tu estantería personal.

6. 'E.T. El extraterrestre'

"Estaré... Aquí... Mismo". Puedes llorar, nosotros lo hacemos en cada revisionado. La cinta de Spielberg renovó el concepto de extraterrestres y nuestros corazones acogieron a este gran personaje. No todos estábamos listos para despedirnos. Tampoco lo estábamos para descubrir que nuestras bicis seguían sin volar.

7. 'Turbo Kid'

La nostalgia ochentera en su máximo esplendor. Esta historia que tanto nos recuerda a 'Mad Max', reúne todas las cualidades para triunfar en el sector más friki de la sociedad. No podemos evitar caer rendidos ante los pies de este héroe en BMX, que recorre los desiertos con su disfraz de cómic retro y sabe enfrentarse a cualquier amenaza nerd. El gore es un pequeño regalo para los fans.

8. 'Pesadilla en Elm Street'

Un grupo de adolescentes que empiezan a experimentar fenómenos paranormales en un pueblo, descubriendo que están pagando los pecados de sus padres. No, no es 'It'. La cinta de Pennywise y la de Freddy Krueger tienen más en común de lo que podías pensar. Si no la has visto, no sabemos a qué estas esperando. Si ya la has visto... Vuélvetela a poner, nunca es mal momento para entrar en estas pesadillas de nuevo.

9. 'Super 8'

Una de esas cintas adelantadas a su tiempo. No, no por ser increíblemente novedosa, sino más bien por lo contrario. J.J. Abrams exprimió la nostalgia spielbergriana mucho antes de que los niños de 'Strangers Things' lucharan contra el Demogorgon. Las referencias al cine de los 80 están presentes en cada plano, pero tal vez el público aún no estaba preparado para volver a esta década dorada del cine.

10. 'La cabaña en el bosque'

¿Qué hay más típico en el terror que un payaso asesino? Bueno sí, tal vez los vampiros. U hombres lobo. O Zombies... Pero con 'La cabaña en bosque' no tendrás que elegir tu monstruo favorito. Puede que al empezar te parezca una película más, pero cuando llegue el tercer acto no podrás creer lo que estás viendo. Una de esas maravillas que mezclan comedia y terror, convirtiéndose en puro entretenimiento a medida que avanza. Porque los clichés del terror, bien usados, son una auténtica maravilla.