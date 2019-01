Si te gustó 'Déjame salir' prepárate porque Jordan Peele estrena el próximo año 'Us', cuyo tráiler ya ha salido a la luz. Pues bien, el director ha hablado sobre su segunda película con Entertainment Weekly y ha desvelado información de lo más interesante.

Y es que Peele quería proponerse un reto: "Con mi segunda película, quería crear una mitología de monstruos. Quería hacer algo que fuera más firme en el género de terror, pero que aún conservara mi amor por las películas que son retorcidamente divertidas".

El filme cuenta con Lupita Nyong'o y Winston Duke en el reparto, entre otros. Peele ha revelado una estrategia que hizo con Nyong'o para que se metiera de lleno en el papel y se lo preparara de la mejor manera posible: le hizo una lista de 10 películas que debía ver para que compartieran el mismo lenguaje durante el rodaje. Pues bien, estas mismas películas que la actriz visionó, son también recomendadas para todos aquellos que quieran ver 'Us' y pretendan entender sus inspiraciones.

Estos filmes indispensables que inspiraron a Jordan Peele para la realización de 'Us' fueron: 'El Resplandor', 'Dead Again' ('Morir todavía'), 'The Babadook', 'It Follows' ('Está detrás de ti'), 'Dos hermanas', 'Los pájaros', 'Funny Games', 'Déjame entrar' y 'El sexto sentido'.