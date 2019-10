Francis Ford Coppola recogió el Premio Lumiere hace unos días en Lyon, y reabrió la polémica sobre las películas de Marvel al decir que "cuando Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel no son cine, está en lo cierto. Nosotros esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo, alguna revelación, algún conocimiento, alguna inspiración. No sé si alguien aprende algo más al ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. Él no dijo que es despreciable, pero yo acabo de decir que lo es".

Así se ha sumado Francis Ford Coppola a las críticas al cine del Universo Marvel al decir que no eran cine, sino "algo distinto". En el mundo del cine ha habido reacciones muy distintas a estas declaraciones, y actores como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Natalie Portman han contestando alegando que respetan su opinión pero no la comparten.

Por otro lado, Jennifer Aniston si se ha posicionado más en el bando de opiniones como la de Scorsese o Coppola. Y tú, ¿de qué parte estás?

