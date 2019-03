Las películas imprescindibles que no te puedes perder en 2013

Para los más peques de la casa, para los más valientes o para los más románticos. El 2013 llega cargado de estrenos para toda la familia. En seestrena.com queremos sugerirte algunas películas que no te puedes perder.

EL 2013 VA DE SECUELAS...

El próximo 2013 parece que va a ser un año repleto de secuelas, desde la exitosa 'Los juegos del hambre: En llamas', hasta 'El Hobbit: La desolación de Smaug', la segunda parte de la trilogía 'El Hobbit' dirigida por Peter Jackson.

Hugh Jackman volverá a meterse en la piel de Logan en 'Lobezno inmortal' y Bruce Willis, el policía John McClane, en este caso salvará a su hijo en 'Jungla de cristal 5: Un buen día para morir'. Una de las secuelas más esperadas es '[[LINK:INTERNO|||20120911-NEW-00083-false|||Fast & Furious 6]]', la saga protagonizada por el fugitivo Dom Toretto y el detective Brian O’Conner y que tiene como ingredientes principales la velocidad, la acción y el riesgo.

'Star Trek: En la oscuridad' o la esperadísima 'Iron Man 3', la tercera entrega de la saga de Marvel Studios, también volverán a los cines en el 2013.

DESDE HOLLYWOOD: THRILLER, TERROR Y SUSPENSE

En verano llega el remake más esperado de la temporada 'El hombre de acero' película basada en el superhéroe de DC Comics Superman. Estará protagonizada por Henry Cavill y dirigida por Zack Snyder (300).

El terror inundará las salas de cine. Comienza el 4 de enero con el estreno de 'El hombre de las sombras', un thriller de terror en el que Jessica Biel tendrá que buscar a su hijo que ha desaparecido.

Si la anterior iba de niños, 'Carrie' va de adolescentes, la historia va de una joven que posee poderes psíquicos que se manifiestan cuando se siente dominada por la ira. Esta situación será insoportable hasta el día del baile de graduación... Un poquito más tendremos que esperar para ver el estreno, el 13 de octubre, de la quinta entrega de ‘Paranormal Activity’.

Tampoco faltarán los thrillers, que tendrán su presentación con 'La noche más oscura', film que trata sobre la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden y 'The Host', adaptación de la novela de ciencia ficción de Stephenie Meyer, escritora mundialmente famosa por la saga de 'Crepúsculo'.

A lo largo del año que viene hay varias citas ineludibles como 'Hitchcock', biopic en el que Anthony Hopkins interpreta al afamado director durante la producción de su obra maestra: Psycho. También se estrena la nueva de Steven Spielberg, ‘Lincoln’. La película es una crónica de los años de la Guerra Civil americana y de la abolición de la esclavitud durante el mandato de Abraham Lincoln.

En 'The Master' Seymour Hoffman crea una organización religiosa que empieza a hacerse popular en Estados Unidos hacia 1952, la cienciología. Freddie Quell (Joaquin Phoenix), un joven vagabundo, se convertirá en la mano derecha de este líder religioso. Sin embargo, cuando la secta triunfa y consigue atraer a numerosos y fervientes seguidores, a Freddie le surgirán dudas.

En las salas de cine habrá sitio para todos, incluidas las fans del grupo musical 'One Direction', ya que en agosto del 2013 se estrenará el documental basado en la vida de esta joven banda. Para los más pequeños también tenemos grandes estrenos, como 'Monstruos University', una precuela de la popular 'Monstruos S.A.’.



CUANDO LA COSA VA DE ACTORES...

No tendremos que esperar mucho para ver a la pareja española Penélope Cruz y Javier Bardem en la gran pantalla. Ella, en 'Volver a nacer', interpretando a una mujer soltera que regresa a Sarajevo buscando al padre de su hijo. Él, en 'To the wonder' la próxima película del siempre polémico director Terrence Malick.

Tampoco te puedes perder a Johnny Depp en 'El Llanero Solitario', la adaptación de las aventuras del héroe del serial radiofónico, donde el actor es el único superviviente del ataque de una banda de forajidos. Seguro que el polifacético actor nos vuelve a sorprender.

El esperado desnudo de la actriz Kristen Stewart llega a los cines en 'On the Road', film que cuenta la historia de un aspirante a escritor que conoce a un ex-convicto de un encanto arrollador y a su seductora esposa (Stewart). Sedientos de libertad, los tres jóvenes salen rumbo al sur en busca de nuevos encuentros y de ellos mismos...

Otro actor destacado es Leonardo DicCaprio, que hace triplete el año que viene. El actor es el malo en la esperada 'Django desencadenado', y participa a su vez en dos adaptaciones literarias: 'El gran Gatsby', interpretando a un hombre misterioso e inmensamente rico, que vive obsesionado con la idea de recuperar al amor de su juventud. Y 'The Wolf of Wall Street', basada en la autobiografía de Jordan Belfort.



PRODUCCIONES EXTRANJERAS

Desde Canadá nos llega 'Mama', un largometraje de terror dirigido por Guillermo del Toro, que cuenta la historia de dos niñas que desaparecieron en el bosque el mismo día en que su madre fue asesinada. Algunos años después son rescatadas y empiezan una nueva vida, pero descubren que alguien o algo sigue queriendo arroparlas por las noches.

Y desde Austria un drama, 'Amor', crudo retrato de la vejez y de la muerte. Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva encarnan a una pareja de octogenarios, que viven en París ya retirados del mundo de la música. El amor de la pareja se verá puesto a prueba cuando ella sufra una grave parálisis.



"MADE IN SPAIN"

Con marca española llegan 'Tres60', thriller ambientado en el mundo del surf, 'Zipi y Zape y el Club de la Canica' y 'Los Últimos Días' un misterioso thriller protagonizado por Quim Gutiérrez y José Coronado, en el que una opresiva forma de agorafobia se extiende por el mundo, haciendo que la población permanezca encerrada en el interior de los edificios.

Será el año de Quim Gutiérrez que además de este thriller, ha rodado con el director Daniel Sánchez Arévalo 'La Gran Familia Española'. Comedia acerca de una boda que transcurre durante la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Ese día de catarsis colectiva, mientras el país se paralizaba, una familia también se va a enfrentar al partido más importante de su vida.

'Callejón', te podrá los pelos de punta. Protagonizada por Ana de Armas, este thriller de terror cuenta la historia de Rosa, una joven que sufrirá el acoso de un asesino en serie que la someterá al sádico juego del ratón y el gato.

Daniel Calparsoro estrena por partida doble en el 2013, por un lado ‘The Cold’ y por otro 'Combustión', la historia de un romance prohibido en el que las cosas son más de lo que parecen.

Y por último aunque no menos importante, el esperado estreno de 'Los amantes pasajeros', la nueva película del afamado director Pedro Almodóvar, una comedia ingeniosa, divertida y transgresora, que llega a la gran pantalla en marzo del 2013.