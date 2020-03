Las películas favoritas de Tarantino de 2010

Ni 'Balada triste de trompeta', de su amigo Alex de la Iglesia (por la que le otorgó en Venecia los premios al mejor director y mejor guión), ni 'Somewhere' de su ex Sofía Coppola (mejor película en el mismo festival en el que Tarantino fue presiente del jurado).

Ninguno de los dos títulos que, a priori, deberían estar entre las películas favoritas del director se encuentran en la lista que Tarantino publicó ayer en su página web. Como viene siendo tradición, Tarantino ha elegido lo que para él ha sido lo mejor que ha dado el mundo del celuloide en el recién despedido 2010.

Los más curioso es que en la lista se han colado 'Enredados' y 'Cómo entrenar a tu dragón', dos títulos de la factoría Disney. El realizador de películas en las que la sangre y los desmembramientos son habituales añade a sus 20 favoritas la también película de animación Toy Story 3.

En el resto de la lista, las fijas en los próximos Oscar 'La red social' y 'El discuros del Rey', o las producciones independientes (y alabadas por la crítica) 'Cyrus' y 'The kids Are All Right'. Aquí os dejamos la lista completa.

1. Toy Story 3

2. La red social

3. Animal Kingdom

4. Yo soy el amor

5. Enredados

6. Valor de ley

7. The Twon

8. Greenberg

9. Cyrus

10. Enter the Void

11. Kick-Ass

12. Noche y día

13. Get Him to the Greek

14. The Fighter

15. El discurso del rey

16. The Kids Are All Right

17. Cómo entrenar a tu dragón

18. Robin Hood

19. Amer

20. Jackass 3-D