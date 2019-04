Los hermanos Russo revelan las dos películas esenciales que necesitas ver antes de 'Vengadores: Endgame'

Ya queda menos de un mes para la esperada 'Vengadores: Endgame', que supondrá el fin de la Fase 3 de Marvel y pondrá el broche de oro de más de diez años de universo cinematográfico y sus respectivas 21 películas.

Si no has ido al día con el MCU y no te da la vida antes del estreno, los hermanos Russo han elegido las dos películas clave que necesitas haber visto antes de 'Endgame'.

"Muy buena pregunta, y diré que trabajamos duro para asegurarnos de que la historia funciona en una forma que incluso la gente que no ha visto ninguna puede disfrutar de la película porque sentimos que eso es muy importante. Creo que esto se ve película tras película, la audiencia sigue creciendo. Así que eso nos dice que la gente está viendo las nuevas sin haber visto las anteriores. Por tanto es importante que le hablemos a una audiencia que tal vez esté viendo estas historias por primera vez. Dicho esto, ciertamente es una historia muy interconectada. Yo diría que 'Civil War' e 'Infinity War' son probablemente las dos que más conectan con esta película partiendo de que 'Civil War' creó la situación por la que los Vengadores están divididos".

Ya sabes, ya tienes tarea hasta el 25 de abril.

