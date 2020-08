"Algunas películas son como estafas": Seth Rogen se sincera sobre el poco éxito de 'Doctor Dolittle' con Robert Downey Jr.

A veces las películas no cumplen con las expectativas que se habían puesto sobre ellas, o directamente no se tienen demasiadas esperanzas sobre ella, pero se intenta adaptar en la medida de lo posible para que guste más. La última película de Robert Downey Jr., 'Doctor Dolittle', ha sido del grupo de estas últimas según ha confesado Seth Rogen en The Howard Stern Show.

"Algunas películas son como estafas. Es como comprar planos para una casa que se ve bien, pero cuando realmente intentas construir la casa no se mantiene en pie de forma apropiada. Esa es una cosa que pasa con las películas y que reconozco a veces. Cuando voy a ver una película y es como: "Oh mintieron, quien sea que escribiera y dirigiera esta película mintió". Hicieron que pareciera que le vendían al estudio una película que fuese funcional de verdad, pero no. Les vendieron como los esquemas de una película que cuando se construye no se mantiene en pie ante un test de estrés. Solo diré esto porque se reportó, y voy a ir con cuidado porque soy cercano a mucha gente envuelta, pero hice eso en la película de Dolittle".

La primera versión de la película ya tuvo problemas y no convenció al estudio en 2018, lo que hizo que se llamara a Seth Rogen para que realizase algunos cambios que introdujeran algo más de comedia y pudiesen suponer algún remedio.

Rogen continuaba explicando su participación como 'guionista doctor' de la película que: "Es como, de la gran escala de posiciones para ser un escritor, una posición fácil en la que estar. Las reprimendas son bajas para ti en esa posición lo cual está bien. ¡Pero también es como que quieres ayudar! Me gustan las películas y me gustan los que reaccionan a esa película y no quiero que nadie no esté feliz con la película. Universal, que hizo esta película, me han apoyado mucho a mi y a mi carrera e hicieron muchas de nuestras películas… Ellos estaban teniendo problemas con la película y estaban llamando a gente para ayudar a llegar al fondo del asunto".

Más adelante, Rogen tuvo que abandonar el proyecto y le sustituyeron otros guionistas que al parecer tampoco consiguieron hacer de ella lo que se esperaba.

