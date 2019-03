¿Habrá una película de todas las princesas Disney tras el éxito de sus escenas en 'Ralph Rompe Internet'?

Parece que la posibilidad de ver una película de todas las princesas Disney no es tan descabellada, algo que haría los sueños de muchos fans.

Rich Moore, uno de los directores de 'Ralph Rompe Internet', ha explicado en una entrevista con The AV Club, que "definitivamente ha tenido una interesante respuesta no sólo en Estados Unidos, sino en todos los lugares a los que hemos ido promocionando la película. Cuando estás en Estocolmo te dicen: '¿Has pensado en hacer una película sólo sobre las princesas?' Merece la pena explorar esta idea, porque en todos sitios escuchamos 'Oh Dios, me encantan las princesas así'".

"No sólo la escena en la que conocen a Vanellope y hablan sobre lo que significa ser una princesa, también cuando las ves en acción al final, parece que hay ahí, que hace que la gente finalmente vea a las princesas haciendo lo que siempre habían creído que podían hacer pero que nunca habían visto", han añadido.

