¡Por fin! La película 'The Flash' ya tiene fecha para empezar a grabar con Ezra Miller

Tras años de rumores sobre una película en solitario 'The Flash', el público se empezaba a preguntar si el proyecto saldría hacia delante. Warner ha confirmado que planea iniciar de pleno la producción de la película, que protagonizará Ezra Miller, en la primavera de 2021. Si la pandemia y los protocolos lo permiten.

Son pocos los detalles que aún tenemos de la esperada película pero Andy Muschietti, la directora de la película que también estuvo al frente de las dos películas de 'It', reveló junto a Ezra Miller y su hermana, la productora Barbara Muschietti, en el evento de DC FanDome del mes pasado, que la película se inspirará en los cómics de 'Flashpoint', y contará con dos antiguos 'Batman', los de Ben Affleck y Michael Keaton.

Por su parte la co-productora Barbara Muschietti dijo: "Bueno, quiero que vayan a verla, así que no voy a contarles mucho. Pero lo que les diré es que es un viaje. Será divertida y emocionante y hay muchos personajes de DC en ella. Flash es el superhéroe de esta película porque es el puente entre todos estos personajes y líneas de tiempo. Y de alguna manera, reinicia todo (el universo DC) y no olvida nada".

Andy Muschietti explicó: "The Flash está basada en 'Flashpoint', pero no va a ser exactamente 'Flashpoint'". "Está inspirada en la saga de cómics original, pero habrá muchas sorpresas y eventos nuevos. Cosas emocionantes que no están en el cómic", agregó.

'The Flash' será la primera salida en solitario del personaje en la pantalla grande, y Ezra Miller siente la presión sobre sus hombros.

"El desafío número uno es nuestro compromiso con vosotros, los fans", aseguró el actor en el evento digital. "Porque realmente, el mayor desafío para nosotros es la insistencia en hacerlo bien. El reto hasta ahora es que nos negamos a conformarnos con algo que no sea la repetición perfecta del personaje, que saque a la luz todos los factores icónicos de Barry Allen en una sola película", concluyó Miller.

Según ha informado The Wrap, se espera comenzar a rodar la película de 'The Flash' de aquí a seis meses, lo que nos situaría en marzo de 2021. Por lo que su estreno se estima que será en el verano de 2022 si todos los protocolos por el coronavirus y la situación global lo permiten.

