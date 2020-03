La cadena de televisión estadounidense HBO está desarrollando a través de su subdivisión de películas 'Francis & the Godfather' , un documental que nos descubrirá cómo se hizo una de los mejores películas de la historia. De esta forma, tendremos una perspectiva nunca vista de 'El Padrino' 45 años de su estreno y de su triunfo en todo el mundo con sus Oscar a mejor película, mejor actor y mejor guión adaptado.

'Francis & the Godfather', además de mostrarnos lo que no vimos de 'El Padrino', también indaga en jugosos detalles de la película basada en la novela de Mario Puzo. Según ha revelado Variety, el documental nos revelará cómo fueron los castings de Marlon Brando y Al Pacino. También veremos el momento en el que Francis Ford Coppola se unió a la dirección de la cinta, y también se indagará en las polémicas que tuvo la película con la mafia de Nueva York.

Aún no ha sido revelada la fecha de estreno de 'Francis & the Godfather', pero teniendo en cuenta que el 15 de marzo se cumplen 45 años del estreno de 'El Padrino', no sería descabellado pensar que no faltará mucho para que podamos ver este documental. Lo que si sabemos es que Andrew Farotte está al cargo del guión, y que Mike Marcus, Doug Mankoff, y Andrew Spaulding serán los productores ejecutivos de la cinta. ¿Impaciente por ver de nuevo a Don Vito Corleone?

