Llega la película sobre la vida de Boy George, tras el éxito de 'Bohemina Rhapsody' y el estreno de 'Rocketman'

El éxito del biopic de Freddie Mercury parece ser que ha marcado una tendencia dentro del cine musical y muchas son las cintas que se están preparando sobre la vida de grandes cantantes.

'Rocketman' sigue la estala de 'Bohemina Rhapsody' contando en esta ocasión la vida de Elton John. También veremos en la gran pantalla 'Judy', la cinta protagonizada por Renée Zellweger dando vida a la desaparecida Judy Garland. David Bowie contará con su propio film con 'Stardust' y el último en añadirse a esta lista es el cantante Boy George, tal y como ha informado 'Variety'.

MGG estaría ya desarrollando esta idea donde reflejará la vida y obra del genuino George Alan O'Dowd, popularmente conocido como Boy George y ser el vocalista del grupo Culture Club.

El británico alcanzó la fama en los años 80 con canciones como 'Do you really want to hurt me?' o 'Karma Chameleon'. Aunque muchos lo recuerdan, también, por su estilo único y atrevido, además de por sus escándalos y abusos.

La cinta todavía no tiene título pero sí se sabe que será Sacha Gervasi ('Hitchock' o 'La Terminal') quien escriba y dirija la película.

