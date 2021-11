"Creo que la he cagado": La pelea por la que Will Smith pensó que había acabado con 'El príncipe de Bel Air'

Will Smith ha decidido soltar cada uno de sus secretos en su reciente autobiografía, que está dando muchísimos titulares. El último pasaje que ha salido a la luz tiene que ver con un incidente que el actor tuvo durante su etapa como protagonista de 'El príncipe de Bel Air'.

Tal y como ha narrado el conocido intérprete, cuando tenía 22 años se vio inmerso en una violenta pelea con un ejecutivo de la NBC. Tanto Will como los productores de 'El príncipe de Bel Air' James Lassiter, Benny Medina y Jeff Pollack fueron citados en el despacho de un ejecutivo de la cadena cuya identidad no ha sido revelada.

En dicha sala, el ejecutivo comenzó a decir: "He visto esto suceder miles de veces, te puedes ir tan rápido como has venido", palabras con las que amenazó directamente a Will Smith.

"Has pensado que tú, de forma unilateral, puedes cambiar el guion de una serie. Cientos de millones de dólares, muchos socios, una tonelada de veteranos involucrados en el negocio, ¿y tú decides cambiar el guión?", continuó diciendo.

"¿Pero qué demonios quieres hacer, perra?", contestó entonces Will Smith, exaltado, según ha narrado él mismo. "¿Con quién diablos crees que estás hablando?", le soltó, para ordenarle después al ejecutivo que se sentara.

Smith cuenta también que acto seguido el alto cargo de la NBC se sentó, y explica también que éste acababa de someterse a una cirugía de espalda, por lo que le costó bastante obedecer.

En el momento en el que Will abandonó el despacho, supo que iba a tener problemas por lo que acababa de pasar, así que decidió llamar sin más dilación al productor ejecutivo de la serie, Quincy Jones. "Creo que la he cagado, Quincy", le dijo a su interlocutor.

Éste contestó de forma muy tranquilizadora, diciéndole que lo que acababa de vivir se llamaba "diferencias creativas", y que mientras que la cosa no acabara en violencia física, que no pasaba nada.

Crecer en un ambiente violento

Will también añade que, por criarse en un ambiente en el que la violencia estaba a la orden del día, cree que reaccionó de eda manera: "Veníamos de hogares violentos y vecindarios violentos y del mundo de la música violenta.No era descabellado pensar que un ejecutivo podría llegar a las manos. Nos sentimos acorralados y vulnerables".

