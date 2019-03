Pedro Almodóvar gana su quinto BAFTA con 'La piel que habito'

La cinta muda y en blanco y negro 'The Artist' arrasó anoche en la gala del cine británico al conseguir siete Bafta, en una gala que consagró a Meryl Streep en su papel de Margaret Thatcher y que premió contra pronóstico a Pedro Almodóvar.

En una ceremonia que se aventuraba como una previa de los Oscar con sabor británico, fue una cinta francesa la que se llevó todos los honores, alzándose con siete de los doce galardones a los que aspiraba y consolidando su papel de favorita para los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán dentro de dos semanas.

'The Artist' consigue siete BAFTAS

'The Artist' consiguió el premio de mejor película, mejor actor para el francés Jean Dujardin y mejor director y mejor guión original para Michel Hazanavicius, que subió hasta en cuatro ocasiones al escenario del Royal Opera House de Londres a recoger galardones.

"Ya he dicho todo lo que quería", aseguró la última vez que subió al estrado Hazanavicius, que antes había felicitado a los académicos británicos por darle el Bafta de mejor guión original aunque su película no tuviera diálogos.

"Veo que sois gente inteligente y os felicito por ello", bromeó el director, que se impuso, entre otros, a un cineasta consagrado como Martin Scorsese, candidato a mejor director por 'Hugo'.

Fue tal el dominio de 'The Artist' que no sorprendieron las declaraciones de Peter Straughan cuando recibió el Bafta al mejor guión adaptado, uno de los dos que se llevó la cinta británica 'El topo', que estaba nominada en once categorías.

"Agradezco a 'The Artist' que no se haya basado en un libro", dijo el guionista de 'El Topo', que ganó además el Bafta a la mejor película británica.

La autoridad de la cinta francesa, que también se llevó los premios a mejor banda sonora, mejor fotografía y mejor vestuario, dejó también sin premio al compositor español Alberto Iglesias, nominado por la música de 'El Topo'.

Quinto BAFTA para Almodóvar

Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de 'La piel que habito' del director español Pedro Almodóvar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, pues todas las quinielas apostaban a la iraní 'Una Separación'.

Este es el quinto Bafta para el director manchego, que no asistió a la gala en Londres y envió una nota de agradecimiento leída por el presentador del premio, el actor de Bollywood Anil Kapoor.

Por contra, una de las ganadoras que se daban por seguras eran Meryl Streep, que ya tiene dos Bafta. 'La Dama de Hierro' también consiguió el Bafta a mejor maquillaje y peluquería, en una gala donde las grandes expectativas depositadas por el cine británico no se vieron cumplidas.

El canadiense Christopher Plummer se llevó el Bafta a mejor actor secundario, convirtiéndose a sus 82 años en el intérprete más veterano en conseguirlo, mientras la estadounidense Octavia Spencer se impuso como mejor actriz secundaria por su papel de criada negra en 'Criadas y señoras'.

El documental 'Senna', sobre el famoso piloto brasileño de Fórmula Uno Ayrton Senna fallecido en el Gran Premio de San Marino de 1994, se llevó dos galardones, mejor documental y mejor montaje, los mismos que 'Hugo' de Martin Scorsese, que aspiraba a nueve categorías, entre ellas mejor director.

Aunque no ganó el Bafta al mejor director, el realizador estadounidense recibió uno de los aplausos más cálidos de la noche al recoger el Bafta honorífico a su trayectoria, que incluye películas como 'Taxi Driver', 'Infiltrados' o 'Toro salvaje'.