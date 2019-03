Paz Vega y su 'Discurso del Rey'

¿Qué pasaría si durante una entrevista en televisión el presentador no entendiera a la actriz sevillana por su acento español? Este es el argumento del divertido vídeo que desde la web 'Funny or Die' utilizan para hacer una de sus innumerables parodias. Paz Vega se pone en manos de un ayudante que intentará mejorar su inglés con técnicas fuera de lo común. Un homenaje en clave de humor de la oscarizada 'El discurso del Rey' de cómo mejorar un idioma e, intentar, no morir en el intento.