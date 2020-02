Paulo Coelho crea una gran polémica al opinar sobre la película 'La ciudad de las estrellas - La La Land'

El éxito de 'La ciudad de las estrellas - La La Land' está siendo abrumador y ya son muchos los fans que hay de la película dirigida por Damien Chazelle quienes se han enamorado de la trama del film y de su banda sonora.

Pero no todo el mundo tiene la misma opinión sobre la película protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone. Así, el famoso escritor Paulo Coelho ha publicado un tuit en su cuenta personal de Twitter donde dice: "La la land: Qué aburrida película". Unas palabras que no han gustado en absoluto a los seguidores del musical y que han creado una gran polémica.

El autor de El Alquimista o Valquirias ha borrado el mensaje al ver el revuelo formado pero ya era demasiado tarde y las críticas han continuado. Por lo que el brasileño ha publicado otro tuit definiendo a sus detractores como falsos admiradores que intentan entender por qué tanta personas le quieren: "Haters are confused admirers trying to understand why so many people love you", concluye.