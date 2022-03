Durante el polémico y mediático juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard muchos detalles escabrosos de las dos partes salieron a la luz.

Uno de los contenidos que hicieron estallar las redes fueron los mensajes filtrados que Depp había intercambiado con su amigo Paul Bettany (Visión de Marvel) sobre Amber Heard.

En ellos, Johnny sugería de forma gráfica asesinar a Amber de varias formas cuando estaban juntos en 2013 y Bettany respondía, aunque en tono más jovial, siguiendo la 'broma' y sugiriendo ahogarla.

Aunque hace unos meses Paul Bettany rompió su silencio sobre lo ocurrido, el actor de 'WandaVision' se mostró reticente a hablar de ello y se centró en lo que significó para él que su móvil y sus mensajes privados fueran analizados llamándolo "desagradable".

Ahora, el actor ha decidido pronunciarse de forma más extensa y explicar su parte en una entrevista con The Times London.

Paul Bettany da "contexto" sobre los violentos mensajes contra Amber Heard

La estrella de Marvel ha querido aclarar que toda la situación fue "vergonzosa" y que la demanda de Depp por difamación fue "un momento muy surrealista".

Bettany asegura que "no conocía a Johnny cuando estaba casado con Amber", y que su amistad ya se había enfriado bastante para ese entonces, de ahí el tono extraño y jovial de sus respuestas.

"Le conocía antes. Pero no habíamos hablado en años. Durante el matrimonio no les conocía. Así que no estuve cerca de nada de eso", explicaba. "Vivimos en un mundo sin contexto".

Sin embargo en la fecha en la que se enviaron los mensajes de la discordia, Johnny y Amber no estaban casados, aunque sí llevaban años juntos.

"Sé cómo funciona eso. Cualquier cosa que digas es oxígeno para el fuego. Y simplemente no hay ningún p*to fuego. La única forma real de lidiar con esto elegantemente es decir: No estoy seguro de que nadie que tenga un móvil se sentiría cómodo con que un equipo de abogados revisen sus mensajes", declara el actor.

