Patty Jenkins revela nuevos detalles de 'Wonder Woman 3' con una invitada especial

El pasado sábado 16 de octubre tuvo lugar la DC FanDome, un evento donde revelaron diversos adelantos y noticias de las próximas novedades del universo DC. Para contar todos los detalles de 'Wonder Woman' acudieron la directora Patty Jenkins y la actriz Lynda Carter, quien dio vida a la heroína en los años 70. Lamentablemente, quien no pudo estar presente fue Gal Gadot, la protagonista de las dos últimas películas 'Wonder Woman' y 'Wonder Woman 1984'.

Jenkins comenzó hablando de la película más reciente, 'Wonder Woman 1984' y su estreno híbrido: en cines y en la plataforma streaming Disney+ simultáneamente. La directora no dudó en volver a posicionarse en contra de esta nueva costumbre, ya que defiende fielmente la experiencia en las salas de cine. Ya sea por estas u otras razones, Patty Jenkins se sumó así a la larga lista de personalidades del mundo del cine que no están de acuerdo con este nuevo modelo.

Sin embargo, eso no significa que vaya a dejar de rodar películas. De hecho, ya se ha comprometido a dirigir la nueva entrega de la saga Star Wars, y tal y como confirmó en la DC FanDome, finalmente también estará al mando de 'Wonder Woman 3'. Aunque esto no es del todo una exclusiva, ya que la propia Warner Bros publicó un comunicado el año pasado de su intención de seguir trabajando con la directora en esta trilogía.

¿Reunión de Wonder Woman?

"Estamos muy emocionadas con Woder Woman 3'" afirmó la actriz Lynda Carter. Sin embargo, ni ella ni Patty Jenkins dieron muchos detalles acerca de esta nueva entrega, debido a que la película todavía no está lo suficientemente avanzada. Pero esto no ha evitado que ambas mencionasen la presencia de Carter en esta nueva secuela. Así de agradecida se mostraba la actriz: "Quién hubiera pensado en mi vida, en este momento de mi vida, que este regalo se me presentaría sin más".

En definitiva, el universo DC estará repleto de nuevos estrenos programados hasta 2023, destacando 'The Batman', The Flash' o 'Black Adam'. Por su parte, la nueva entrega de Wonder Woman todavía no tiene fecha aproximada de estreno.

...

Seguro que te interesa...

Primer trailer 'The Flash' con Ezra Miller como Barry Allen y la aparición estelar de Batman