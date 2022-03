Patrick Stewart deja claro si aparecerá en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'

El último tráiler de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' dejó muchos cabos sueltos que los fans trataron de unir lanzando teorías. Una de ellas fue sobre el grupo de los Illuminati, que lo conforman en los cómics Marvel las mentes más poderosas de la Tierra, y que daría explicación a la aparición del Profesor X en la cinta.

La frase que pronuncia el actor que le dio vida durante más de una década, Patrick Stewart, ha sido una de las más escuchadas: "Deberíamos decirle la verdad", se oye en un momento del avance.

A vueltas con su posible presencia, el actor británico hablado con Jake's Takes y, para sorpresa de muchos, ha confirmado su aparente participación en la película. Y es que, su postura hasta ahora había consistido en echar balones fuera sobre este tema.

"El Profesor X sería extraordinariamente cauteloso y prudente, y tal vez se sentiría un poco inseguro", ha comentado el actor sobre la posible amenaza que puede suponer Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, el cual está detenido en el momento de su encuentro. "Hay algo que es potencialmente peligroso en este hombre. Creo que eso pondría al profesor Xavier en guardia".

Sobre el día después del lanzamiento del tráiler en el fin de semana de la Super Bowl, el intérprete comentó que le abrumó tantas reacciones: "Tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté, miré mi teléfono y descubrí que había sido bombardeado con respuestas. Mis representantes me enviaron reacciones que habían detallado", explicó.

"En realidad, no reconocí mi propia voz. Sonaba diferente. No sé si tenía un resfriado o algo así en ese momento", comentó Patrick Stewart, confirmando que es su voz la que se escucha. "Estaba asombrado que se hubieran hecho tantas conexiones, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más. Pero me complació ver las reacciones", confesó.

Patrick Stewart negó su participación en 'Doctor Strange 2'

Anteriormente, el actor había negado que volviera a interpretar a Charles Xavier tras 'Logan': "Ha habido movimientos y sugerencias, que incluyen a Charles Xavier. Aquí está el problema... Si no hubiéramos hecho a 'Logan', entonces sí. Probablemente estaría listo para subirme a esa silla de ruedas una vez más y ser Charles Xavier. Pero 'Logan' cambió todo eso", afirmó a Digital Spy el año pasado.

Incluso, de forma más reciente, aseguró a ComicBook: "Sabes, la gente ha estado imitando mi voz desde que me subí al escenario hace 60 años". Ahora, no se sabe si con la aprobación de Kevin Feige, parece haber aclarado su presencia y con ello, los fans respiran más tranquilos.

