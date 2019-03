'Los pasos dobles' se lleva la Concha de Oro y María León la Concha de Plata

La película española 'Los pasos dobles', del director catalán Isaki Lacuesta, ha obtenido la Concha de Oro del 59 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esta es la decimosegunda Concha consigue el cine español, y la primera desde hace nueve años, cuando fue galardonada 'Los lunes al sol', de Fernando León de Aranoa, que entonces fue también la favorita del público.

La segunda película de ficción de Isaki Lacuesta, que ya ganó el premio FIPRESCI en San Sebastián con 'Los condenados', había sido recibida por la prensa con frialdad pero ha seducido al jurado presidido por la actríz estadounidense Frances McDormand, que le ha entregado esta noche el galardón.

Rodada en Mali, tomando como detonante el corpus artístico de Miquel Barcelò y usando como hilo argumental la búsqueda de las pinturas enterradas del francés François Augiréras, 'Los pasos dobles' es un juego de máscaras, de historias que aparecen y desaparecen y de leyendas africanas mezcladas en un cine abstracto y arriesgado.

Isaki Lacuesta, que también ha presentado en este mismo festival el documental 'El cuaderno de barro', ha agradecido al jurado su decisión y ha instado a los espectadores, que ya pueden ver 'Los pasos dobles' en las salas españolas, a atreverse a ver un cine que ha sido descrito en las críticas como "ilegible".

María León gana la Concha de Plata

La actriz María León ha recibido el galardón a la mejor actriz por su trabajo en "La voz dormida", de Benito Zambrano. Ha dicho tras recoger el galardón que "no sabe" exactamente "qué es lo que empieza hoy, pero algo esta empezando", y lo que tiene que hacer ahora "es trabajar".

La actriz agradeció con un zapateado los aplausos de la prensa, y mordió (como suele hacer el tenista Rafa Nadal) su Concha de Plata, el único reconocimiento para la película de Zambrano. Al recoger la Concha, León dijo que el guión de la película "fue una materia prima maravillosa" y agradeció, primero, a Zambrano que le diera un papel "bombón" y, después, a su compañera Inma Cuesta , "porque sin ella, la película no hubiera sido la misma".

Cuando se le ha preguntado por su forma de encarar "la bola de nieve" que fue creciendo en torno suyo tras la proyección de la película en el Festival, León ha señalado que no quiso "pensarlo, sino vivir el momento, y disfrutar del festival" con sus compañeros, "que ya es un regalo muy grande". "Lo mejor es sorprenderse", dice y grita para decir que se ha llevado "?¡La Concha!!".

Por último, la joven actriz, hermana del polifacético Paco León, del que se acordó al recibir el premio, así como del resto de su familia, ha señalado que para ella "este trabajo es un juego". "Yo me lo he pasado muy bien, como un niño, he estudiado, por supuesto, pero sigo intentando verlo como un juego", ha asegurado. "Y no pienso dejar de jugar hasta que sea una señora mayor y me muera en el escenario", ha declarado.