'La Pasión de Cristo 2': Mel Gibson revela los detalles de la secuela

Mel Gibson ha confirmado que habrá secuela de una de las películas más taquilleras de la historia del cine, 'La Pasión de Cristo'. En una entrevista concedida a The Christian Post, ha hablado de la película, que ya ha titulado como 'The Resurrection', y quién le gustaría que se encargará del guión.

"No queremos simplemente recrear lo ocurrido... Y no será 'La Pasión de Cristo 2'. Será 'The Resurrection'", explica el actor. "Randall Wallace está a la altura. Él es, al igual que un escritor brillante, un director estupendo. Él dirigió 'Cuando éramos soldados' y 'El cielo es real'. Por lo que es un buen escritor y director".

Wallace se encargará del guión mientras Mel Gibson se pondrá en la silla de director otra vez. Sin embargo, el actor todavía no ha confirmado si Jim Caviezel volverá a ponerse en la piel de Jesús de Nazareth.

¿Será igual de taquillera la secuela como lo fue la cinta original?