El paseador de los perros de Lady Gaga revive el tiroteo que sufrió: "Me estaba desangrando"

Hace unos meses Lady Gaga sufría una situación de lo más peligrosa a la par que surrealista, aunque por suerte ella no estuvo directamente involucrada. La cantante tuvo que denunciar la desaparición de sus perros después de que unos asaltantes atacasen a Ryan Fischer, quién se encarga de cuidar a las mascotas de la cantante.

Pero aquel robo no es que fuese pacífico precisamente y Ryan al intentar evitar que le robasen a los perros recibió unos disparos que casi termina con su vida. Por fortuna Fischer está fuera de peligro tras haber pasado por esta situación tan complicada y ya puede volver a caminar.

Tras unos meses después del ataque, Ryan ya está recuperado y en una entrevista con Rolling Stone ha rememorado cómo fue el ataque: "Todo el mundo pensaba que yo le estaba echando la culpa a alguien cuando en realidad fue todo amor. Es lo que pasa cuando sufres un trauma como este, todos tus seres queridos, tu familia, todos: te sientes solo".

"Me estaba desangrando y solo podía pensar en una cosa, '¿Cuál es la mejor forma para lograr que encuentren los perros?'. Mi cabeza empezó a trabajar muy rápido. Realmente tenía que sopesar mis opciones, ¿digo de quién son los perros? Si digo de quién son los perros, conseguiré llamar más la atención de los medios", explica Ryan.

Por suerte Ryan está mejor y mira hacia delante con optimismo: "Estaba totalmente consciente y estaba haciendo chistes como, 'Eso no ha sonado muy bien'. Cuando estoy en situaciones absurdas me gusta buscar algo de humor. Y esta es una de las más absurdas que he vivido".

Lady Gaga presenta 'Love for sale'

Por suerte no todo son malas noticias y la carrera de Lady Gaga continúa viento en popa estrenando ahora su nuevo disco de duetos 'Love for sale'. El próximo 30 de septiembre dará un concierto vía streaming desde la plataforma live.westfield.com y se podrá entrar de forma gratuita.

