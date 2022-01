La actriz Hilary Swank llevaba bastante tiempo alejada de las redes sociales, sin a penas subir contenido. Para despedir el año 2021, la actriz publicó un comunicado en el que confesaba que había estado pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida: afrontar la muerte de su padre.

"Este año ha sido muy difícil para mí, y se que para mucho de vosotros también" comenzó diciendo Swank. "He estado desconectada de mi teléfono y las redes sociales durante un par de meses debido a una tremenda pérdida personal. En octubre, mi querido papá hizo su transición al otro lado".

Momentos muy duros

Hilary Swank contó que tenía una relación muy especial con su padre, y que era uno de los pilares de su vida, por eso le estaba costando mucho volver a su día a día sin él. "Tenía una relación única con mi padre. Fui su única cuidadora cuando se sometió a un trasplante de pulmón hace 7 años. Durante todo ese tiempo a su lado, crecí personalmente, profundizamos nuestra relación y disfruté de cada momento juntos" explicó Swank.

"Siempre será una de mis personas favoritas y no pasa un día sin que lo extrañe". Sin embargo, la actriz dijo que sufrir esta tremenda pérdida, le ayudó a comprender mejor el círculo de la vida, le hizo sentir que estaba viva de verdad, y a darle a las cosas el valor que tienen. "Me ha conectado de nuevo con mi yo más verdadero. Me ayudó a perdonar, a superar las cosas que me retienen, en cualquier forma que tome cada día".

Hilary concluyó: "Espero que todas las dificultades que hayáis superado este último os acerquen a vuestra esencia más verdadera y os ayuden en este Año Nuevo con las bendiciones que más necesitan. Estamos todos juntos en esto. Paz y muchas bendiciones para todos, en todas las formas que puedan venir".