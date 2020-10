El "extremo" parto de la actriz de 'Harry Potter', Jessie Cave, tras dar a luz a su tercer hijo: "Uno de los momentos más difíciles de mi vida"

El pasado mes de junio la actriz de 'Harry Potter', Jessie Cave, quien interpretó a la novia de Ron Weasley, Lavender Brown, anunciaba que estaba embarazada de su tercer hijo.

"Oops I did it again (Vaya, lo hice de nuevo)", con esta referencia a la icónica canción de Britney Spears daba la noticia junto a una foto de ella luciendo barriguita en Instagram.

Jassie ya tenía a Donnie, de cinco años, y su hija Margot, de tres con el comediante Alfie Brown del que se separó cuando su segunda hija tenía solo 10 semanas. Ahora, la pareja se ha reconciliado y fruto de esta unión ha nacido su tercer hijo en común.

La británica ha anunciado también a través de la red social que su pequeño ya ha nacido con una entrañable imagen con el niño en brazos, que puedes ver en el vídeo de arriba. Pero junto a la instantánea la actriz ha revelado lo duro que ha sido este embarazo y el parto:

"Abraham "Bam" Benjamin. Nuestro bebé nació por la mañana temprano ayer, sólo 40 minutos después de romper aguas. Un poco extremo, ¡pero también lo fueron sus patadas durante todo el embarazo! Esta ha sido una experiencia muy diferente a mis dos primeros partos... mucho más instructivo, aterrador y fuera de mi control", empieza diciendo.

Continúa añadiendo que el pequeño ha sido trasladado a la unidad de neonatos, aunque se encuentra bien: "Actualmente estamos en la unidad neonatal, pero es un chico fuerte y es el lugar más seguro para él en este momento. Las matronas (Magda & Daisy) y los médicos y enfermeras neonatales han sido increíbles (la primera en darnos la bienvenida a la sala se llamaba Rosaria y fue muy reconfortante)".

Por último termina dando las gracias: "Gracias por todos los buenos deseos cósmicos. Gracias a Alfie Brown por ser tan maravilloso (de nuevo) y sacar esta foto en los segundos después de que él naciera y momentos antes de que me lo quitaran de nuestros brazos... honestamente, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ojalá esté pronto con nosotros y será aún más perfecto. MUCHO AMOR Y RESPETO para todas las madres que han experimentado la unidad neonatal antes que nosotros, junto con nosotros".

