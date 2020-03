La participación de Kurt Russell en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' fue idea de Chris Pratt

Kurt Russel será el actor que dará vida ni más ni menos que al padre de Star-Lord en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y el director de la cinta, James Gunn, ha explicado a la revista Empire que no fue él el que decidió este casting, sino que fue idea del mismo Star-Lord, Chris Pratt. El director explica lo siguiente:

"No se me había pasado por la cabeza elegirle a él, pero un día Chris me lo sugirió y me hubiera decepcionado mucho si hubiera dicho que no. Eh, si hay que contratar a alguien, Kurt es una buena decisión".

Por otro lado, Pratt ha hablado sobre la relación de Star-Lord con su padre:

"Vais a ver a estos personajes teniendo que soportar la realidad de formar parte de una familia. Estamos hablando de un chico que ha estado buscando a su padre durante muchísimo tiempo. Ahora descubrirá si esta persona llega a las expectativa que él tenía en la cabeza"