Una de las partes más icónicas de la Estrella de la Muerte de 'Star Wars' fue en realidad un accidente

El episodio IV de 'Star Wars' es una de las películas más comentadas y referenciadas de todos los tiempos. Muchas de sus escenas son legendarias, y la visión de George Lucas ha continuado sin límites a través de secuelas, precuelas, videojuegos, series y merchandising.

Uno de sus mayores iconos es la Estrella de la Muerte, la gran nave y arma secreta del Imperio. Durante los últimos momentos de 'Una nueva esperanza' vivimos las tensas escenas de los protagonistas volando a través de las trincheras de la Estrella para poder destruirla con un misil. Pues, al parecer, estas trincheras donde se desarrolla toda la acción fueron un puro fruto de la pereza.

El diseñador de la película, Colin Cantwell, fue el creador de los grandes vehículos de la saga, como el Destructor Estelar, el Ala-X y la propia Estrella de la Muerte. El artista ha revelado un secreto que te hará explotar también, en confusión.

"No habíamos planeado originalmente que la Estrella de la Muerte tuviera un foso, pero cuando estaba trabajando en el molde, me di cuenta de que las dos mitades se habían encogido hasta el punto donde casi se tocaban en la mitad. Me hubiera costado semanas arreglar el problema, rellenando y volviendo a rellenar el hueco. Así que para ahorrarme el trabajo, fui a hablar con George [Lucas] y le sugerí que podría ser una trinchera".

Exacto, el gran clímax de 'Una Nueva Esperanza' no habría existido como la épica batalla que conocemos de no haber sido por un accidente.