La actriz británica Elizabeth Hurley, famosa por su interpretación en 'Remando al viento' o 'Austin Powers', tuvo a Damian Charles Hurley fruto de una relación junto al millonario estadounidense Steve Bing. El joven ha decidido seguir los pasos de su madre desde bien pequeño, pero fue a mediados del 2018 cuando firmó con una agencia de modelos.

El joven de 17 años ha heredado todos los rasgos físicos de su madre y hace que el parecido entre ambos sea asombroso, según hemos podido ver en la última publicación que ha compartido en Instagram el hijo de la modelo. De pelo moreno, ojos azules, labios perfectos y rasgos marcados, así se ha mostrado el joven Hurley en la instantánea.

Damian sigue el camino de su madre tanto en la moda como en la interpretación puesto que ha trabajado recientemente como actor en la serie que protagoniza su madre 'The Royals', interpretando al príncipe Hansel Von Liechtenstein. Su carrera no ha hecho nada más que empezar, además de ser imagen de la nueva campaña de maquillaje de Path McGrath, ha firmado un contrato con la agencia londinense de modelos Tess Models Management. Una agencia que cuenta con otras caras conocidas como Georgia May Jagger, la hija del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger.

...

Seguro que te interesa:

Son clavados: El espectacular parecido físico de la hija de John Travolta, Ella Blue, con el actor de 'Grease'